Лукашенко заявив, що Росія скоординує з ним напад на Україну

Лукашенко заявив, що Росія скоординує з ним напад на Україну

Лукашенко каже, що Москва наразі не повідомляла Мінськ про імовірний напад на Україну.

Олександр Лукашенко, який заявив про підтримку РФ у разі нападу на Україну, висловив упевненість, що коли РФ вирішить нападати на Україну, то Москва повідомить про це Мінську. Наразі Лукашенко не отримував подібних повідомлень.

Про це інформує білоруське державне агентство БЕЛТА.

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"У мене таких відомостей про запланований напад Росії на Україну немає. Але якби такі задуми були, то білоруські військові, зокрема я, про це знали б. Нас би повідомили", - висловився він.

Водночас, Лукашенко звинуватив Захід у мовляв вигаданні того, що Росія збирається напасти на Україну.

"Вкотре наші "партнери", як їх у Росії називають, наші суперники, як я сказав, вороги намагаються "відбудувати" Росію. Тому й вигадали тезу, що Росія збирається нападати на Україну. Якщо збирається - покладіть факти на стіл і підтвердіть цю тезу", - додав Лукашенко.

Нагадаємо, Росія продовжує стягувати свої війська до українського кордону. Там уже сконцентровано майже 100 тисяч російських військових. За прогнозами, РФ готується напасти на Україну наприкінці січня або на початку лютого 2022 року.

Як повідомлялося, США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, зокрема мапами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву до України з кількох місць

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що в разі атаки з боку Росії Україна призве близько 200 тис. резервістів.

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