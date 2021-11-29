Хімаварія у Вінницькій області: з цистерни витік аміак

Рятувальники заливають водою хмари аміаку.

У Вінницькій області стався витік аміаку із залізничної цистерни. Рятувальники ліквідовують наслідки.

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Про це повідомляють у пресслужбі МВС України.

"Сьогодні, 29 листопада, о 09:05 поблизу міста Немирів на території ПрАТ "Райагрохім" із залізничної цистерни з-під горловини сталося випаровування безводного аміаку. Станом на 11:00 проводиться осадження хмари аміаку розпиленими струменями води", - йдеться в повідомленні..

Зазначається, що на місці події працюють понад два десятка рятувальників та 6 одиниць техніки. Жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, що у Кременчуці Полтавської області сталась пожежа на місцевому нафтопереробному заводі. Через розгерметизацію засувки печі підігріву нафтопродуктів, стався їх витік на площі близько двох квадратних метрів, без подальшого горіння.

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