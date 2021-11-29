До України прийшов циклон "Бенедикт": яку погоду він приніс

У Карпатах вдарять морози до мінус 10 градусів.

До України прийшов циклон "Бенедикт", який розділив погоду по всій території. Так, одну половину країни цього тижня заливатиме дощами, іншу – засипатиме снігом.

Такий прогноз погоди озвучили в ефірі ТСН.Ранок 29 листопада.

Зазначається, що найхолодніше буде на заході, півночі та в центрі. Там очікують нічні морози та мокрий сніг. А от у південних та східних областях буде тепло, але дощитиме.

Столиця ж опинилася посередині двох різних повітряних мас. У понеділок, 29 листопада, у Києві ще +7 градусів, але з сильними поривами вітру. Він посилиться у всіх регіонах, а у східних та центральних рятувальники уже оголосили штормове попередження. 1 грудня буде холодно, від мінус 1 градусу в центрі до мінус 10 у Карпатах.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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