В Украину пришел циклон "Бенедикт": какую погоду он принес

В Карпатах ударят морозы до минус 10 градусов.

В Украину пришел циклон "Бенедикт", разделивший погоду по всей территории. Так, одну половину страны на этой неделе будет заливать дождями, другую – засыпать снегом.

Такой прогноз погоды озвучили в эфире ТСН.Ранок 29 ноября.

Отмечается, что холоднее всего будет на западе, севере и в центре. Там ожидаются ночные морозы и мокрый снег. А вот в южных и восточных областях будет тепло, но будет идти дождь.

Столица же оказалась посреди двух разных воздушных масс. В понедельник, 29 ноября, в Киеве еще +7 градусов, но с сильными порывами ветра. Он усилится во всех регионах, а в восточных и центральных спасатели уже объявили штормовое предупреждение. 1 декабря будет холодно, от минус 1 градуса в центре до минус 10 в Карпатах.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а самым аномально теплым станет январь.

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