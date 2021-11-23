У Путіна прокоментували імовірність нападу РФ на Україну

У Кремлі традиційно звинуватили Україну в "провокаціях".

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков запевняє, що начебто Росія не має агресивних планів щодо України та "не збирається ні на кого нападати".

Про це пише ТАСС.

За словами Пєскова, американські та українські ЗМІ стверджують, що Росія готується до агресії проти України, але у Кремлі вважають, що Україна ніби-то планує "агресивні дії проти Донбасу".

"Неодноразово заявляли на різних рівнях, що Росія не збирається ні на кого нападати, не виношує жодних агресивних планів. Абсолютно неправильно заявляти про зворотне, абсолютно неправильно будь-які переміщення ЗС РФ по території нашої країни асоціювати з подібними планами. Це не так", - висловився спікер Путіна.

Він каже, що мовляв Росія глибоко стурбована начебто підготовкою Києва до можливого силового вирішення проблеми. На його думку, США можуть відправити до України військових інструкторів і це мовляв "веде до подальшого нагнітання".

Прессекретар Путіна вважає, що "найкращою гарантією безпеки" від РФ є "реалізація мінських домовленостей".

Нагадаємо, Російська Федерація сконцентрувала на кордоні з Україною майже 100 тисяч військовослужбовців, про що минулого тижня заявив президент Володимир Зеленський.

Крім того, США поділилися з європейськими союзниками розвідувальними даними, зокрема мапами, які показують нарощування російських військ і артилерії для підготовки до швидкого, широкомасштабного прориву до України з кількох місць.

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