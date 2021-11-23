У Нацбанку повідомили про зростання прибутку банків

Водночас витрати зменшилися на 6% до 159,4 млрд грн

Чистий прибуток платоспроможних банків України у січні-жовтні 2021 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 47% до 58,4 млрд грн.

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Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"58,4 млрд грн чистого прибутку отримали платоспроможні банки у січні-жовтні 2021 року, що на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого року – 39,8 млрд грн. Доходи банків за 10 місяців 2021 року зросли на 4% у порівнянні з результатом 10 місяців 2020 року і становили 217,8 млрд грн.”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водночас витрати зменшилися на 6% до 159,4 млрд грн.

За даними НБУ, у січні-вересні 2021 року платоспроможні банки отримали 51,4 млрд грн чистого прибутку, що на 37% більше, ніж за аналогічний період минулого року (37,6 млрд грн).

Нагадаємо, раніше Національний банк переглянув прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з огляду на триваліший та суттєвіший вплив пандемії та наслідки від різкого підвищення цін на газ - з 3,8% до 3,1%, у 2022 році - з 4% до 3,8%. Водночас Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує ріст економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%. Такі самі темпи росту ВВП за даними ЄБРР очікують і в 2022 році.

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