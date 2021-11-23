В Нацбанке сообщили о росте прибыли банков

В то же время расходы уменьшились на 6% до 159,4 млрд грн.

Чистая прибыль платежеспособных банков Украины в январе-октябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 47% до 58,4 млрд грн.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"58,4 млрд грн чистой прибыли получили платежеспособные банки в январе–октябре 2021 года, что на 47% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 39,8 млрд грн. Доходы банков за 10 месяцев 2021 года выросли на 4% в сравнении с результатом 10 месяцев 2020 года и составили 217,8 млрд грн.", — говорится в сообщении.

В то же время расходы уменьшились на 6% до 159,4 млрд грн.

По данным НБУ, в январе-сентябре 2021 года платежеспособные банки получили 51,4 млрд грн чистой прибыли, что на 37% больше, чем за аналогичный период в прошлом году (37,6 млрд грн).

Напомним, ранее Национальный банк пересмотрел прогноз роста реального ВВП в 2021 году с учетом более длительного и существенного влияния пандемии и последствий резкого повышения цен на газ — с 3,8% до 3,1%, в 2022 году — с 4% до 3,8%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%. Такие же темпы роста ВВП по данным ЕБРР ожидают и в 2022 году.

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