В Украине в третьем квартале вырос ВВП

Нацбанк в 2022 году прогнозирует рост экономики на 3,8%.

ВВП Украины в третьем квартале 2021 года увеличилось на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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Об этом говорится в оперативной оценке ВВП Государственной службы статистики.

"Реальный ВВП в III квартале 2021 года увеличился по сравнению с предыдущим кварталом на 1,4% (с учетом сезонного фактора), а по сравнению с III кварталом 2020 года – на 2,4%", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее Национальный банк пересмотрел прогноз роста реального ВВП в 2021 году с учетом более длительного и существенного влияния пандемии и последствий резкого повышения цен на газ — с 3,8% до 3,1%, в 2022 году — с 4% до 3 ,8%. Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует рост экономики Украины на 2021 год на уровне 3,5%. Такие же темпы роста ВВП по данным ЕБРР ожидают и в 2022 году.

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