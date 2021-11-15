В Україні в третьому кварталі зріс ВВП

Нацбанк у 2022 році прогнозує зростання економіки на 3,8%.

ВВП України в третьому кварталі 2021 року збільшився на 2,4% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

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Про це йдеться в оперативній оцінці ВВП Державної служби статистики.

"Реальний ВВП у III кварталі 2021 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 1,4% (з урахуванням сезонного фактору), а порівняно з III кварталом 2020 року – на 2,4%", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Національний банк переглянув прогноз зростання реального ВВП у 2021 році з огляду на триваліший та суттєвіший вплив пандемії та наслідки від різкого підвищення цін на газ - з 3,8% до 3,1%, у 2022 році - з 4% до 3,8%. Водночас Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує ріст економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%. Такі самі темпи росту ВВП за даними ЄБРР очікують і в 2022 році.

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