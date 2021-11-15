Європу та Азію атакує пташиний грип: де виявили хворобу

Європу та Азію атакує пташиний грип: де виявили хворобу

Птахів, у яких виявили хворобу, довелося знищити.

В японській префектурі Кагосіма підозрюють спалах пташиного грипу. Також раніше H5N1 виявили в інших країнах Азії та Європи.

Про це пишуть Kyodo News і Reuters.

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На японській фермі, де підозрюють зараження пташиним грипом, перебуває 11 тисяч курей. Наразі ветеринари проводять лабораторні дослідження для підтвердження підозр.

Раніше, 13 листопада, на сусідній фермі через пташиний грип довелося знищити 38,5 тисяч птахів. У радіусі 3 км від спалаху захворювання запроваджено заборону на транспортування курей та яєць.

Зазначається, що відстань між птахофабриками сягає близько 2,5 км.

До цього спалах пташиного грипу був зареєстрований у префектурі Акіта. Там довелося знищити понад 140 тисяч птахів.

Крім того, за інформацією Reuters, про спалах пташиного грипу повідомила Південна Корея. На фермі в Чхунчхон-Пукто у близько 770 тисяч птахів, виявили хворобу. Їх також довелося вбити.

Також пташиний грип зафіксували у Норвегії. На птахофабриці в районі Рогаланда виявили штам вірусу у 7 тисяч птахів.

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