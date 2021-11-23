У Путина прокомментировали вероятность нападения РФ на Украину

В Кремле традиционно обвинили Украину в "провокациях".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверяет, что якобы у России нет агрессивных планов насчет Украины и "не собирается ни на кого нападать".

Об этом пишет ТАСС.

По словам Пескова, американские и украинские СМИ утверждают, что Россия готовится к агрессии против Украины, но в Кремле считают, что Украина будто бы планирует "агрессивные действия против Донбасса".

"Неоднократно заявляли на разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, не вынашивает никаких агрессивных планов. Абсолютно неправильно заявлять об обратном, абсолютно неправильном любых перемещениях ВС РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так", – высказался спикер Путина.

Он говорит, что Россия глубоко обеспокоена якобы подготовкой Киева к возможному силовому решению проблемы. По его мнению, США могут отправить в Украину военных инструкторов и это мол "ведет к дальнейшему нагнетанию".

Спикер Путина считает, что "лучшей гарантией безопасности" от РФ является "реализация минских договоренностей".

Напомним, Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

Кроме того, США поделились с европейскими союзниками разведывательными данными, в том числе картами, показывающими наращивание российских войск и артиллерии для подготовки к быстрому, широкомасштабному прорыву в Украину из нескольких мест.

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