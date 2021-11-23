43-річна Євгенія Власова поділилася секретами стрункості та краси

Артистку часто запитують, як їй вдається мати молодий вигляд.

Українська співачка та учасниця шоу "Танці з зірками" Євгенія Власова дивує своїх прихильників розкішним виглядом.

43-річна знаменитість має струнку фігуру та вічно молоде обличчя. У своєму Instagram артистка поділилася, що отримує багато компліментів та запитань, як їй це вдається. Тож, Власова вирішила поділитися секретами стрункості і краси.

Так, зірка зізналася, що вживає органічну їжу і "дуже заморочується, вичитуючи етикетки на продуктах".

"Я знаю всі найкращі місця, де я можу купити чисту та здорову їжу. Я не їм важкого м'яса, як свинина та яловичина. У моєму раціоні багато овочів та зелені. Ніколи не пробувала курити. Алкоголю, тим більше, немає в моєму повсякденному житті", – розповіла Євгенія.

Євгенія Власова / instagram.com/eygeniavlasova

Кожен день виконавиці починається із зарядки, розтяжки, склянки чистої води та практик наповнення себе гарними енергіями.

"Я користуюся дуже простими косметичними засобами (Брокард практично зник для мене. Лише декоративна косметика, і то максимально вичитую склад. Найбільш натуральний склад – ось мій вибір", – зазначила вона.

Власова зізналася, що не прагне розгладити зморшки та не збирається панікувати на цю тему. Зірка переконана, що старість – це останнє випробування. Тому, кожен дідусь та бабуся для неї герої.

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