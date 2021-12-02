Рада приняла закон о тысяче для вакцинированных

Во втором чтении его поддержали 253 народных депутата.

В четверг, 2 декабря, в Верховной раде Украины был принят законопроект, предусматривающий выплату тысячи гривен всем вакцинированным от коронавируса украинцам.

Как стало известно из сообщения на сайте Рады, за этот законопроект во втором чтении проголосовали 253 нардепа.

Предполагается, что такие выплаты не только будут стимулировать украинцев вакцинироваться от COVID-19, но и станут поддержкой для тех сфер бизнеса, которые наиболее пострадали из-за пандемии коронавирусной инфекции и связанных с ней карантинных ограничений.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, 3 млрд гривен будут направлены на социальную поддержку застрахованных лиц, пострадавших от ограничительных карантинных мер, приведших к временной остановке работы субъектов хозяйствования.

Соответствующие средства будут начисляться с 19 декабря и их можно будет потратить на:

билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы;

абонемент в спортзал или фитнес-клуб;

билеты в кинотеатр, театр, музей, концертный зал;

приобретение книг.

После того, как начисленные средства поступят на счет, воспользоваться ими можно будет в течение 4 месяцев.

Напомним, во многих странах мира привлекают граждан к вакцинации не только карантинными ограничениями, но и рядом бонусов.

Читайте также: