"Вовина тысяча": в соцсетях рождается новый мем

Обещание президента Зеленского выплатить вакцинированным украинцам тысячу гривен вызвало воспоминания о так называемой "Юлиной тысяче".

После того, как президент Украины Владимир Зеленский анонсировал в своем видеообращении в понедельник, 15 ноября новую государственную программу, по которой граждане, привитые от COVID-19 двумя дозами вакцины, смогут получить тысячу гривен через приложение "Дия", в соцсети появились многочисленные шутки и фотожабы по этому поводу.

ТСН.ua собрал самые остроумные из них.

Почти все комментаторы в соцсетях по поводу объявленного приятного бонуса для вакцинированных украинцев вспоминают давнюю инициативу бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко вернуть средства бывшим вкладчикам советского "Сбербанка". В 2008 году из госбюджета раздали так называемую "Юлину тысячу" более 6 миллионам граждан, потратив на это почти 6 миллиардов гривен.

Фото: Facebook

Кстати, именно такую же сумму планируется потратить и теперь на выплаты вакцинированным – 3 миллиарда до конца этого года, а еще 3 миллиарда после нового года. Учитывая инфляцию, "Вовина тысяча", как окрестили эти выплаты, будет значительно меньше, хотя, по мнению пользователей соцсетей, более привлекательной.

Фото: Facebook

“Здесь начались шутки о Вовине и Юлиной тысяче. Кто-то уже написал о популизме, но похожего мало. И мне нравится такая инициатива, потому что это будет дополнительным стимулом для вакцинации; это выделение средств для граждан, которые можно будет расходовать только в определенных секторах экономики, и это секторы, которые больше всего пострадали от локдауна. То есть стимулирование экономики из-за повышения спроса. Интересно только, как это будет администрироваться, но это детали. А еще наверняка есть риски, потому что, например, подобные выплаты могут повлечь за собой рост цен (инфляция), но об этом знают профессиональные экономисты, поэтому не берусь судить. В любом случае, подобные меры необходимы. П.С. Вовина тысяча, обыгрывает Юлину”, — считает общественный активист Андрей Кулибаба.

Фото: Facebook

“Вовина тысяча – это реально отличная идея. Уже около полугода я это предлагал в разговорах. Хотя реально ее нужно было внедрять еще летом, а не в пик пандемии. Людям действительно это заходит. Тогда бы легко набрали 10 млн. провакцинированных до конца лета”, — написал политолог Игорь Чаленко.

Фото: Faebook

Фото: Facebook

В то же время политик Валерий Прозапас считает, что обещанную выплату все вакцинированные получить не смогут.

“Да-да-да... Для вакцинированных дважды – выделяют 3 миллиарда в этом году и еще 3 в следующем, это если по 1 тысяче на 6 миллионов чипированных получается. А таких вакцинированных УЖЕ более 8 миллионов. На всех же не хватит, тем более что и взять те миллиарды где-то надо”, — подсчитал он.

Фото: Facebook

Некоторые комментаторы заметил, что начало программы символически было объявлено 19 декабря — в день святого Николая. По этому поводу шутники перепели известную праздничную песенку. "Ой кто-кто Николая любит, ой кто-то Биллу Гейтсу служит", — написали в комментариях, намекая на конспирологическую теорию о том, что под видом вакцинации происходит "чипирование", которым "заправляет" американский бизнесмен и филантроп Билл Гейтс.

Фото: Facebook

Фото: Facebook

Напомним, что средства, которые будут выплачены полностью вакцинированным украинцам, можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзал, посещение кинотеатров, театров и тому подобное или купить билеты для путешествий внутри страны. Таким образом, президент Зеленский надеется не только привлечь большее количество украинцев к вакцинации, но и помочь сферам экономики, которые переживают тяжелые времена из-за карантина, обусловленного пандемией коронавируса.

Фото: Facebook

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