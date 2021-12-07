Білорусь ввела ембарго на імпорт товарів із країн, які підтримали санкції проти Мінська

Білорусь ввела ембарго на імпорт товарів із країн, які підтримали санкції проти Мінська

Офіційний Мінськ наголосив, що лише за 10 місяців 2021 року Білорусь імпортувала з цих країн товарів на 530 млн доларів.

Білорусь вводить ембарго на імпорт продовольства з країн, які ввели санкції проти Мінська. Заборона почне діяти вже з 1 січня 2022 року.

Про це повідомляє БЕЛТА.

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"Згідно з прийнятим урядом рішенням, з 1 січня 2022 року вводиться продовольче ембарго щодо широкого переліку товарів, вироблених в країнах, які реалізують дискримінаційну політику і здійснюють недружні дії щодо нашої країни", — заявили в білоруському уряді.

Під ембарго потраплять м'ясо та молочні продукти (за винятком безлактозного та дієтичного молока), фрукти, горіхи та овочі, кондитерські вироби, жири, сіль із ЄС, США, Канади, Норвегії, Албанії, Ісландії, Північної Македонії, Великобританії та Чорногорії. При цьому в Білорусі зазначають, що список заборонених товарів ще може розширитися.

Офіційний Мінськ наголосив, що лише за 10 місяців 2021 року Білорусь імпортувала з цих країн продовольчих товарів і продуктів харчування на загальну суму понад 530 млн доларів.

Нагадаємо, 2 грудня США запровадили нові санкції проти Білорусі. Обмеження торкнулися 20 фізичних осіб, 12 організацій, а також під санкціями опинилися три літаки.

Білорусь у відповідь на ухвалені санкції ввела заборону ввезення на її територію товарів з ЄС, США та Британії.

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