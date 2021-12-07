Беларусь ввела эмбарго на импорт товаров из стран, поддержавших санкции против Минска

Беларусь ввела эмбарго на импорт товаров из стран, поддержавших санкции против Минска

Официальный Минск подчеркнул, что только за 10 месяцев 2021 года Беларусь импортировала из этих стран товаров на 530 млн. долларов.

Беларусь вводит эмбарго на импорт продовольствия из стран, которые ввели санкции против Минска. Запрет начнет действовать с 1 января 2022 года.

Об этом сообщает БЕЛТА.

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"Согласно принятому правительством решению, с 1 января 2022 года вводится продовольственное эмбарго относительно широкого перечня товаров, производимых в странах, реализующих дискриминационную политику и совершающих недружественные действия в отношении нашей страны", — заявили в белорусском правительстве.

Под эмбарго попадут мясо и молочные продукты (кроме безлактозного и диетического молока), фрукты, орехи и овощи, кондитерские изделия, жиры, соль из ЕС, США, Канады, Норвегии, Албании, Исландии, Северной Македонии, Великобритании и Черногории. При этом в Беларуси отмечают, что список запрещенных товаров может расшириться.

Официальный Минск подчеркнул, что только за 10 месяцев 2021 года Беларусь импортировала из этих стран продовольственные товары и продукты питания на общую сумму более 530 млн долларов.

Напомним, 2 декабря США ввели новые санкции против Беларуси. Ограничения коснулись 20 физических лиц, 12 организаций, а также под санкциями оказались три самолета.

Беларусь в ответ на принятые санкции ввела запрет на ввоз на ее территорию товаров из ЕС, США и Британии.

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