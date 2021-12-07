От разговора Путина и Байдена ничего серьезного ожидать не стоит - Песков

От разговора Путина и Байдена ничего серьезного ожидать не стоит - Песков

Песков подчеркнул, что это всего лишь рабочий разговор глав государств.

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил, что от разговора Путина и Байдена не следует ожидать каких-либо серьезных "прорывов". По словам Пескова, это всего лишь рабочий разговор.

Об этом пишет российское информагентство ura.ru.

Песков подчеркнул, что этот разговор двух лидеров проходит в сложный период напряженности.

"Слушайте, не нужно ждать никаких прорывов от этого разговора. Это рабочий разговор в очень сложный период. Эскалация напряженности в Европе зашкаливает, она экстраординарна. Это требует личного обсуждения на самом высоком уровне", — заявил Песков.

Пресс-секретарь Путина упомянул заявление президента РФ о том, что Россия ищет "добрые, предполагаемые отношения" со США.

"Путин во время разговора с Байденом готов выслушать его беспокойство и всё разъяснить", — сказал Песков.

По его словам, Путин готов к разговору, но он должен быть взаимноуважительным.

"В разговоре партнеры все-таки должны учитывать интересы и обеспокоенность друг друга", — сказал Песков, отмечая, что российский лидер во время переговоров будет находиться в Сочи.

Напомним, американский президент Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин договорились о разговоре сегодня, 7 декабря, о режиме видеоконференции. Виртуальная встреча запланирована на 17:00 по киевскому времени.

После этого Байден проведет с президентом Украины Владимиром Зеленским беседу по итогам видеозвонка с Путиным.

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