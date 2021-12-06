Байден по итогам беседы с Путиным поговорит с Зеленским

Байден по итогам беседы с Путиным поговорит с Зеленским

Перед разговором с Байденом Владимир Зеленский переговорит с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Лидер Соединенных Штатов Америки Джо Байден проведет с президентом Украины Владимиром Зеленским беседу по итогам видеозвонка с Владимиром Путиным.

Об этом заявил представитель Белого дома.

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По словам чиновника, Байден намерен в беседе с Путиным выразить "глубокую обеспокоенность" США наращиванием Россией военной мощи вдоль границы с Украиной, а также "другие актуальные вопросы", в частности, стратегическая стабильность, киберпространство и ядерная программа Ирана.

"Президент проведет переговоры так же, как он это делал в прошлых дискуссиях с Путиным, в профессиональной, откровенной, прямой манере, что Соединенные Штаты готовы сделать, как насчет сдерживания, да и по дипломатии", — сказал чиновник.

Напомним, переговоры российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена пройдут завтра, 7 декабря, защищенной видеосвязью. Начнутся переговоры в районе 18:00 по московскому времени (ред. – 17:00 по Киеву). Как пишут российские СМИ, все общение будет закрыто.

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