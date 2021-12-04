Эрдоган и Путин обсудили ситуацию в Украине: детали

Президенты также обсудили региональные вопросы, в частности процессы между Азербайджаном и Арменией.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили по телефону пути развития турецко-российских отношений.
Об этом пишет Анадолу со ссылкой на управление по связям администрации турецкого лидера.
Эрдоган и Путин также обсудили региональные вопросы, в частности процессы между Азербайджаном и Арменией.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по ситуации в Сирии, Ливии и Украине.
Добавим, что источники Bloomberg утверждают, что Турция также подписала соглашение о совместном строительстве космических ракет по украинской технологии ракет типа "Зенит-2". Журналисты предполагают, что это может стать шагом для разработки турецких баллистических ракет.
Напомним, Украина намерена приобрести до полусотни турецких ударно-разведочных дронов Bayraktar TB2. В Украине также могут создать совместное с Турцией предприятие для локализованного производства боевых дронов.
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