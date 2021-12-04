Гороскоп на 5 декабря для всех знаков зодиака по картам Таро.

Карты Таро позволяют нам мечтать больше.
Гороскоп для всех знаков зодиака по картам Таро на 5 декабря 2021 г. рассказывает, что Овнам стоит работать над эмоциями, а Близнецам нужно позаботиться о балансе.
Читайте подробный и точный гороскоп Таро на 5 декабря 2021 года для всех знаков зодиака – в нашем материале от эзотерика Елены Кузьмич.
ОВЕН (21 марта-20 апреля)
Карта дня "Королева кубков"
Работайте над своими эмоциями. В отношениях научитесь уважать партнера. На работе опирайтесь на проблемы.
ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)
Карта дня "Семерка кубков"
Необходимо определиться со своим выбором. В отношениях нужно больше общаться с партнером. А на работе подумайте о запасном варианте.
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)
Карта дня "Маг"
Необходимо позаботиться о балансе. В отношениях нужно расслабиться. А на работе – двигаться к цели.
РАК (22 июня-22 июля)
Карта дня "Рыцарь кубков"
Оберегайте то, что вам дорого. В отношениях решитесь на первый шаг. В движении по карьерной лестнице не делайте остановок.
ЛЕВ (23 июля-23 августа)
Карта дня "Четверка жезлов"
Хорошее время для заключения сделок. В отношениях двигайтесь навстречу партнеру. На работе смело проявляйте инициативу.
ДЕВА (24 августа-23 сентября)
Карта дня "Король кубков"
Работайте над своим развитием. В отношениях откройте свое сердце. На работе задумайтесь о повышении.
ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)
Карта дня "Колесо Фортуны"
Все течет, все меняется. В отношениях нужно определиться с главной целью. На работе придумайте запасный план.
СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)
Карта дня "Шестерка мечей"
Вам могут поступить больно. В отношениях действуйте осторожно. На работе остерегайтесь врагов.
СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)
Карта дня "Туз мечей"
Ум – вот ваше основное оружие. В отношениях поступайте разумно. На работе проявите профессионализм.
КОЗОРОГОВ (23 декабря-20 января)
Карта дня "Туз кубков"
Вас наполняют чувства. Научитесь с ними обращаться. В отношениях попробуйте что-нибудь новое. На работе добавьте эмоции.
ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)
Карта дня "Десятка мечей"
Вы упадете, но подниметесь. В отношениях защищайте свою позицию. На работе найдите единомышленников.
РЫБЫ (21 февраля-20 марта)
Карта дня "Король пентаклей"
Работайте на исходе. В отношениях покажите, что вы достойны доверия. На работе избегайте вызовов.
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