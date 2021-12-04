Ердоган та Путін обговорили ситуацію в Україні: деталі

Президенти також обговорили регіональні питання, зокрема, процеси між Азербайджаном та Вірменією.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та президент Росії Володимир Путін обговорили телефоном шляхи розвитку турецько-російських відносин.
Про це пише Анадолу з посиланням на управління зв'язків адміністрації турецького лідера.
Ердоган та Путін також обговорили регіональні питання, зокрема процеси між Азербайджаном та Вірменією.
Крім того, відбувся обмін думками щодо ситуації у Сирії, Лівії та Україні.
Додамо, що джерела Bloomberg стверджують, що Туреччина також підписала угоду про спільне будівництво космічних ракет за українською технологією ракет типу "Зеніт-2". Журналісти вважають, що це може стати кроком для розробки турецьких балістичних ракет.
Нагадаємо, Україна має намір придбати до півсотні турецьких ударно-розвідувальних дронів Bayraktar TB2. В Україні також можуть створити спільне з Туреччиною підприємство для локалізованого виробництва бойових дронів.
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