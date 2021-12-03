Ердоган провів телефонні переговори з Путіним: про що говорили

Ердоган провів телефонні переговори з Путіним: про що говорили

Однією з тем розмови лідерів Росії та Туреччини була ситуація на Донбасі.

Російський президент Володимир Путін у розмові зі своїм турецьким колегою Реджеп Тайїп Ердоганом звинуватив Україну у “агресивному” застосуванні в зоні проведення ООС на Донбасі ударних безпілотних апаратів Bayraktar, придбаних у Туреччині.

За повідомленням турецького видання TRT Haber, під час переговорів Путін та Ердоган зачепили теми, які повинні покращити відносини Туреччини та Росії.

Головною темою переговорів стало недавнє загострення між Азербайджаном та Вірменією, під час якого Путін спробував виступити в ролі миротворця.

Окрім того, було обговорено ситуацію в Сирії, Лівії та Україні.

У пресслужбі Кремля уточнили, що Путін поскаржився Ердогану на “провокаційну активність” Збройних сил України у зоні проведення ООС, дорікнувши, зокрема, застосуванням безпілотників турецького виробництва Bayraktar

За словами речників Путіна, переговори ініціювала турецька сторона.

Нагадаємо, Україна хоче придбати до півсотні турецьких ударно-розвідувальних дронів Bayraktar TB2.

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