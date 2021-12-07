Турецкие беспилотные истребители будут использовать украинские реактивные двигатели

Планируется, что к 2030 году Украина поставит Турции более 500 двигателей.
Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс", входящее в состав Государственного концерна "Укроборонпром", будет поставлять реактивные двигатели Аи-322Ф для турецких беспилотных истребителей MIUS.
Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на представителей компании Baykar.
По словам сотрудников компании, истребители только разрабатываются. Ожидается, что к 2030 году Украина поставит Турции более 500 двигателей на сумму более 600 миллионов долларов.
Отмечается, Аи-322Ф – это новейший и единственный украинский турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой.
Как сообщалось ранее, ТСН.ua узнавал, на какие самолеты рассчитываем и сколько нам это обойдется. В частности, речь идет о закупке американских и французских истребителей.
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