Турецкие беспилотные истребители будут использовать украинские реактивные двигатели

Планируется, что к 2030 году Украина поставит Турции более 500 двигателей.

Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс", входящее в состав Государственного концерна "Укроборонпром", будет поставлять реактивные двигатели Аи-322Ф для турецких беспилотных истребителей MIUS.

Об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на представителей компании Baykar.

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По словам сотрудников компании, истребители только разрабатываются. Ожидается, что к 2030 году Украина поставит Турции более 500 двигателей на сумму более 600 миллионов долларов.

Отмечается, Аи-322Ф – это новейший и единственный украинский турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой.

Как сообщалось ранее, ТСН.ua узнавал, на какие самолеты рассчитываем и сколько нам это обойдется. В частности, речь идет о закупке американских и французских истребителей.

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