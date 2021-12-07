Турецькі безпілотні винищувачі використовуватимуть українські реактивні двигуни

Планується, що до 2030 року Україна поставить Туреччині понад 500 двигунів.

Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро "Прогрес", що входить до складу Державного концерну "Укроборонпром" постачатиме реактивні двигуни Аі-322Ф для турецьких безпілотних винищувачів MIUS.

Про це повідомляють турецькі ЗМІ з посиланням на представників компанії Baykar.

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За словами співробітників компанії, винищувачі наразі тільки розробляються. Очікується, що до 2030 року Україна поставить Туреччині понад 500 двигунів на суму понад 600 мільйонів доларів.

Зазначається, Аі-322Ф - це найновіший і єдиний український турбореактивний двоконтурний двигун із форсажною камерою.

Як повідомляли раніше, ТСН.ua дізнавався, на які літаки розраховуємо та скільки нам це коштуватиме. Зокрема, йдеться про закупівлю американськтих та французьких винищувачів.

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