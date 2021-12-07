Великий відліт: Білорусь покинули понад 3 тисячі мігрантів з Іраку

Для повернення іракців на батьківщину було здійснено 8 евакуаційних авіарейсів.

За даними іракського посольства у Москві, Білорусь загалом покинуло 3139 громадян Іраку, які до цього часу перебували біля кордону з країнами Євросоюзу, намагаючись потрапити до Німеччини.

Про це у вівторок, 7 грудня, повідомляє російське агентство “Интерфакс”.

У дипломатичному представництві зауважили, що не знають точної кількості жителів країни, які досі залишаються на польсько-білоруському кордоні. Водноча додали, що за час міграційної кризи було видано 175 транзитних паспортів тим, хто їх втратив.

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За інформацією російського “Интерфаксу”, в середу, 8 грудня, заплановано черговий вивізний рейс із Білорусі — цього разу до сирійського Дамаску. Його виконає авіакомпанія Cham Wings літаком Airbus A-320.

Нагадаємо, Білорусь спровокувала міграційну кризу на своїх кордонах із Литвою, Латвією та Польщею. Нелегали з Іраку, Сирії та країн Африки масово прибувають до Мінська, а прикордонна служба Білорусі допомагає мігрантам потрапити до ЄС. Дозвіл на прохід біженців став відповіддю режиму Лукашенка на західні санкції.

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