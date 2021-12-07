"Застрелив Антихриста": у Туреччині кухар у гуртожитку обезголовив студента

"Застрелив Антихриста": у Туреччині кухар у гуртожитку обезголовив студента

Інцидент стався в кафетерії гуртожитку.

У турецькій Антальї кухар у студентському гуртожитку релігійного об'єднання Асоціація вчених відрізав голову студенту університету. Водночас чоловік кричав, що "застрелив Антихриста".

Про це повідомляє Veryansın TV.

Зазначається, що один із студентів, який був свідком злочину, викликав поліцію та замкнув двері кафетерію. Правоохоронці після прибуття затримали вбивцю.

Відомо, що 38-річний Іхсан Гюней почав працювати кухарем у гуртожитку не так давно. Своєю чергою 18-річного Мехмета Самі Тугрулу, якого він убив, вважали тихим і скромним.

Що було причиною вбивства, не повідомляється. Триває поліцейське розслідування.

Нагадаємо:

Поліція західноіндійського штату Махараштра затримала підлітка, якого підозрюють у тому, що він відрізав голову своїй вагітній сестрі. Вбивство сталося в районі Аурангабад. 19-річна дівчина втекла з сім'ї у червні й вийшла заміж за свого коханця - її родина була проти.

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