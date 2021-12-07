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"Застрелил Антихриста": в Турции повар в общежитии обезглавил студента

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"Застрелил Антихриста": в Турции повар в общежитии обезглавил студента

Фото: veryansintv.com

Инцидент произошел в кафетерии общежития.

В турецкой Анталье повар в студенческом общежитии религиозного объединения Ассоциация ученых отрезал голову студенту университета. В то же время мужчина кричал, что "застрелил Антихриста".

Об этом сообщает Veryansın TV.

Отмечается, что один из студентов, который был свидетелем преступления, вызвал полицию и запер дверь кафетерия. Правоохранители по прибытии задержали убийцу.

Известно, что 38-летний Ихсан Гюней начал работать поваром в общежитии не так давно. В свою очередь 18-летнего Мехмета Сами Тугрулу, которого он убил, считали тихим и скромным.

Что было причиной убийства, не сообщается. Продолжается полицейское расследование.

Напомним:

Полиция западноиндийского штата Махараштра задержала подростка, подозреваемого в том, что он отрезал голову своей беременной сестре. Убийство произошло в районе Аурангабада. 19-летняя девушка сбежала из семьи в июне и вышла замуж за своего любовника – ее семья была против.

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