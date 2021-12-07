Новий кросовер від Renault помітили на дорозі

Автомобіль намагались приховати, але нам вдалося дізнатися більше про новинку.

Компанія Renault розпочала тестування нової моделі кросовера Austral 2022 модельного року. Роздивитись новинку поки важко, адже весь кузов покрито камуфляжом.

Та все ж таки вдалося хоч трохи розгледіти кузов. Тестовий автомобіль, схоже, приховував більш “гострий” дизайн дуже схожий на Megane E-Tech Electric. Про це на своєму сайті повідомляє видання Motor1.

motor1.com

Розміри новинки вже традиційні – вони майже ідентичні, як і у Renault Kadjar. Передня панель стала більшою, про це свідчать вертикальні планки верхньої і нижньої решіток. Більш “зализані” фари і нижня передня частина робить новинку менш опуклою.

motor1.com

Бокові вікна також переробили, вони стали меншими, щоб автомобіль виглядав більш динамічнішим. Якщо порівнювати машину з Kadjar – екстер’єр новинки став спортивним та цікавішим. Компанія Renault планує продавати Austral у ЄС уже весною 2022 року.

Нагадаємо, що Renault нещодавно анонсувала новий "спекотний" кросовер: що відомо про модель.