В Україні з’являться дрони Renault: про що домовилися Зеленський та Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон та президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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На саміті НАТО в Гаазі президент України Володимир Зеленський та французький лідер держави Еммануель Макрон домовилися про запуск виробництва дронів за участю Renault на території України.

Про це повідомив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в етері LCI.

1. Він зазначив, що для боротьби з агресією Росії Україна потребує військової допомоги та підтримки. Глава МЗС повідомив, що Франція мобілізувала кошти з заморожених російських активів і передала їх Україні.

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«Важливо, щоб ми продовжували допомагати Україні розвивати її здатність виробляти власне обладнання, і саме це Франція буде робити, співпрацюючи з Україною», — сказав він.

За словами міністра, нещодавно анонсували запуск виробництва безпілотників у партнерстві з Renault в Україні.

Барро розповів, що сьогодні війна ведеться за допомогою дронів, і солдати протистоять один одному саме з їхньою допомогою. Тому це дуже важливий аспект, який обговорювався президентом разом із Володимиром Зеленським на саміті НАТО на початку тижня.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на саміті НАТО президент України Володимир Зеленський розповів, що наша країна має потужний потенціал у виробництві сучасного озброєння, зокрема дронів і ракет, але майже половина цієї спроможності залишається нереалізованою через нестачу фінансування.

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