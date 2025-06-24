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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Саміт НАТО: Зеленський назвав, скільки дронів може виробляти Україна

Україні бракує фінансування для виробництва зброї, хоч потенціал великий.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

Україна має потужний потенціал у виробництві сучасного озброєння, зокрема дронів і ракет, але майже половина цієї спроможності залишається нереалізованою через нестачу фінансування.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на саміті НАТО.

«Це майже тисяча військових засобів — від артилерії до передових засобів дронів і способів ведення ракетної війни. Але близько 40% цього потенціалу не має належного фінансування. Це проблема», — наголосив глава держави.

За його словами, Україна спроможна виробляти приблизно 8 мільйонів дронів щорічно — різних типів. Однак коштів вистачає лише на частину цього обсягу.

Зеленський також зауважив, що Росія використовує не лише свої енергетичні доходи, а й отримує ресурси від країн-союзників, зокрема Північної Кореї.

▶️ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
Європейці НАПРУЖИЛИСЬ від слів ЗЕЛЕНСЬКОГО! ПРО ЩО ВІН їх ПОПЕРЕДИВ у ГААЗІ?

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія виробляє близько 2–2,5 тисячі «шахедів» щомісяця, тож не здатна запускати 500 дронів за добу. Ворог накопичує дрони для масованих атак.

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