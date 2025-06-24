Саммит НАТО: Зеленский назвал, сколько дронов может производить Украина

Президент Украины Владимир Зеленский / © Associated Press

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Украина имеет мощный потенциал в производстве современного вооружения, в частности дронов и ракет, но почти половина этой способности остается нереализованной из-за недостатка финансирования.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на саммите НАТО.

«Это почти тысяча военных средств — от артиллерии до передовых средств дронов и способов ведения ракетной войны. Но около 40% этого потенциала не имеет должного финансирования. Это проблема», — подчеркнул глава государства.

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По его словам, Украина способна производить примерно 8 миллионов дронов ежегодно — разных типов. Однако средств хватает только на часть этого объема.

Зеленский также отметил, что Россия использует не только свои энергетические доходы, но и получает ресурсы от стран-союзников, в частности Северной Кореи.

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Напомним, ранее мы писали о том, что Россия производит около 2-2,5 тысячи «шахедов»ежемесячно, поэтому не способна запускать 500 дронов в сутки. Враг накапливает дроны для массированных атак.

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