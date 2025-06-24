Может ли РФ бить по Украине 500 "Шахедами" ежесуточно: эксперт рассказал

Сколько «шахедов» на день производит Россия / © ТСН.ua

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Пока враг не может запускать 500 «шахедов» за сутки. Их производство составляет примерно 2-2,5 тысяч дронов в месяц. Это значит, что они могут накапливать их.

Об этом рассказал военный эксперт Павел Нарожный для Украинского радио.

«Мы можем видим пуски 450-500 беспилотников, но примерно половина из них — это ложные цели. Это специальная модель дронов, на которой стоит очень упрощенная система навигации и отсутствует боеголовка. Это делается для истощения наших систем ПВО, а прямо на земле угрозы они не несут. Но они могут сделать так, что наша ПВО будет истощена и может пропустить реальный „шахед“, который сможет нанести удар. Но возможности производить 500 штук „шахедов“ в сутки у них пока нет», — говорит Павел Народный.

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Откуда «шахеды» и когда их станет больше?

Как объясняет военный эксперт, производство российских «шахедов» в основном зависит от китайских запчастей, а не иранских. Речь идет об оборудовании для навигации и двигателях. Двигатели достаточно просты в производстве, похожие на те, которые используются в мопедах или газонокосилках.

Важнейшие компоненты — это антенны CRPA. Это специализированные антенны, которые устойчивы к помехам и системам радиоэлектронной борьбы. В таком количестве их может производить только Китай. Речь идет об антеннах на 4, 8, 12 или 16 каналах, которые очень сложно заглушить.

«И здесь основа — это Китай. Выйти на 500 шахедов в сутки они смогут примерно под Новый год. Это при самом плохом для нас сценарии. Потому что масштабировать производство довольно сложно. Мы постоянно наносим удары по Елабуге, по всем этим точкам, где идет сбор „шахедов“. Прямого влияния Ирана здесь нет, потому что максимум 20% „шахедов“ уходят непосредственно из Ирана», — говорит военный экспрет.

Напомним, сегодня из-за российской атаки в Днепре пострадали более 80 человек. Среди них — не менее десяти детей. По информации мониторинговых каналов, РФ ударила ракетами «Искандер-М».

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