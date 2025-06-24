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Проигрывает ли Украина на фронте — Зеленский ответил
Зеленский уверяет западных журналистов, что Украина не проигрывает на поле боя.
Президент Владимир Зеленский не верит, что Украина проигрывает на фронте по состоянию на данный момент, хотя признает, что там сложная ситуация.
Об этом глава государства сказал в интервью Sky News.
«Я так не думаю (что Украина проиграет — Ред.). В любом случае, для нас это не простая ситуация. Но она не такая сложная, как в первые дни вторжения», — сказал Зеленский.
Он напомнил, что даже в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, когда российские войска подошли к Киеву, украинцы не пошли на капитуляцию и не отказались от своей независимости.
По мнению Зеленского, сейчас ситуация совсем другая, потому что у Путина нет преимущества на поле боя.
«Нам сложнее, потому что у него больше всего. И это ответ на вопрос, что должны сделать партнеры, чтобы помочь Украине мощно продемонстрировать это и быстро предложить Путину закончить войну», — отметил президент.
Зеленский призвал партнеров помогать Украине. По его мнению, это даст Путину сигнал о том, что нужно заканчивать войну.
«Путин должен созидать, что нет границ этому усилению. Такие сигналы принуждают его садиться за стол переговоров. Ну а как иначе?», — подытожил глава государства.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что Путин попытается напасть на НАТО.
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