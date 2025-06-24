Проигрывает ли Украина на фронте — Зеленский ответил

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Реклама

Президент Владимир Зеленский не верит, что Украина проигрывает на фронте по состоянию на данный момент, хотя признает, что там сложная ситуация.

Об этом глава государства сказал в интервью Sky News.

«Я так не думаю (что Украина проиграет — Ред.). В любом случае, для нас это не простая ситуация. Но она не такая сложная, как в первые дни вторжения», — сказал Зеленский.

Реклама

Он напомнил, что даже в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года, когда российские войска подошли к Киеву, украинцы не пошли на капитуляцию и не отказались от своей независимости.

По мнению Зеленского, сейчас ситуация совсем другая, потому что у Путина нет преимущества на поле боя.

«Нам сложнее, потому что у него больше всего. И это ответ на вопрос, что должны сделать партнеры, чтобы помочь Украине мощно продемонстрировать это и быстро предложить Путину закончить войну», — отметил президент.

Зеленский призвал партнеров помогать Украине. По его мнению, это даст Путину сигнал о том, что нужно заканчивать войну.

Реклама

«Путин должен созидать, что нет границ этому усилению. Такие сигналы принуждают его садиться за стол переговоров. Ну а как иначе?», — подытожил глава государства.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Путин попытается напасть на НАТО.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Европейцы напряглись от слов ЗЕЛЕНСКОГО! О ЧЕМ ОН их предупредил в ГААЗе?

Реклама