Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

Президент Володимир Зеленський не вірить, що Україна програє на фронті станом на зараз, хоча визнає, що там — складна ситуація.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News.

«Я так не думаю (що Україна програє — Ред.). У будь-якому разі, для нас це не проста ситуація. Але вона не така складна, як у перші дні вторгнення», — сказав Зеленський.

Реклама

Він пригадав, що навіть на початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року, коли російські війська підійшли до Києва, українці не пішли на капітуляцію і не відмовилися від своєї незалежності.

На думку Зеленського, зараз ситуація зовсім інша, бо Путін не має переваги на полі бою.

«Нам складніше, бо він має більше всього. І це відповідь на питання, що повинні зробити партнери, щоб допомогти Україні — потужно продемонструвати це і швидко запропонувати Путіну закінчити війну», — зазначив президент.

Зеленський закликав партнерів допомагати Україні. На його думку, це дасть Путінові сигнал, що потрібно закінчувати війну.

Реклама

«Путін повинен бачити, що немає кордонів цьому посиленню. Такі сигнали змушують його сідати за стіл переговорів. Ну а як інакше?», — підсумував глава держави.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Путін спробує напасти на НАТО.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Європейці НАПРУЖИЛИСЬ від слів ЗЕЛЕНСЬКОГО! ПРО ЩО ВІН їх ПОПЕРЕДИВ у ГААЗІ?

Реклама