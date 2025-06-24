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Єрмак закликав Зеленського балотуватися на другий термін
Єрмак вважає Зеленського «найкращим президентом за всю історію незалежності України».
Керівник ОП Андрій Єрмак вважає, що президент Володимир Зеленський має балотуватися на другий термін.
Про це Єрмак заявив в інтерв’ю The Times.
Журналісти звернули увагу, що критики Зеленського в Білому домі, зокрема й сам Трамп, який у лютому називали українського президента «диктатором» через рішення не проводити президентські вибори під час воєнного стану.
Єрмак назвав Зеленського «демократом» і пообіцяв, що в Україні відбудуться вибори, як тільки «з’явиться можливість» і буде скасовано воєнний стан.
Керівник ОП назвав Зеленського «дуже сильною людиною», «демократом» і відзначив, що той «не виснажився», очолюючи країну протягом трьох років війни.
Він вважає, що Зеленський має знову балотуватися на посаду президента, коли б ці вибори не відбулися.
«Я вважаю, що він має балотуватися, бо це найкращий президент, якого моя країна бачила за роки своєї незалежності», — сказав Єрмак.
«На тлі запеклої ворожнечі між Зеленським та мером Києва Віталієм Кличком, Єрмак назвав нещодавню критику колишнім боксером зростаючого авторитаризму Зеленського „нісенітницею“, — зауважують у виданні.
Раніше журналіст Віталій Портников пояснив, навіщо Путін вимагає виборів в Україні.
Нагадаємо, голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська розповіла, що потрібно для виборів під час воєнного стану.