Єрмак закликав Зеленського балотуватися на другий термін

Андрій Єрмак / © Associated Press

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Керівник ОП Андрій Єрмак вважає, що президент Володимир Зеленський має балотуватися на другий термін.

Про це Єрмак заявив в інтерв’ю The Times.

Журналісти звернули увагу, що критики Зеленського в Білому домі, зокрема й сам Трамп, який у лютому називали українського президента «диктатором» через рішення не проводити президентські вибори під час воєнного стану.

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Єрмак назвав Зеленського «демократом» і пообіцяв, що в Україні відбудуться вибори, як тільки «з’явиться можливість» і буде скасовано воєнний стан.

Керівник ОП назвав Зеленського «дуже сильною людиною», «демократом» і відзначив, що той «не виснажився», очолюючи країну протягом трьох років війни.

Він вважає, що Зеленський має знову балотуватися на посаду президента, коли б ці вибори не відбулися.

«Я вважаю, що він має балотуватися, бо це найкращий президент, якого моя країна бачила за роки своєї незалежності», — сказав Єрмак.

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«На тлі запеклої ворожнечі між Зеленським та мером Києва Віталієм Кличком, Єрмак назвав нещодавню критику колишнім боксером зростаючого авторитаризму Зеленського „нісенітницею“, — зауважують у виданні.

Раніше журналіст Віталій Портников пояснив, навіщо Путін вимагає виборів в Україні.

Нагадаємо, голова правління громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська розповіла, що потрібно для виборів під час воєнного стану.