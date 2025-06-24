Ермак призвал Зеленского баллотироваться на второй срок

Андрей Ермак / © Associated Press

Реклама

Руководитель ОП Андрей Ермак считает, что президент Владимир Зеленский должен баллотироваться на второй срок.

Об этом Ермак заявил в интервью The Times.

Журналисты обратили внимание, что критики Зеленского в Белом доме, в том числе сам Трамп, который в феврале называли украинского президента «диктатором» из-за решения не проводить президентские выборы во время военного положения.

Реклама

Ермак назвал Зеленского «демократом» и пообещал, что в Украине состоятся выборы, как только «появится возможность» и будет отменено военное положение.

Руководитель ОП назвал Зеленского «очень сильным человеком», «демократом» и отметил, что тот «не истощился», возглавляя страну в течение трех лет войны.

Он считает, что Зеленский должен снова баллотироваться на пост президента, когда бы эти выборы не состоялись.

«Я считаю, что он должен баллотироваться, потому что это лучший президент, которого моя страна видела за годы своей независимости», — сказал Ермак.

Реклама

«На фоне ожесточенной розни между Зеленским и мэром Киева Виталием Кличко, Ермак назвал недавнюю критику бывшим боксером растущего авторитаризма Зеленского „ерунда“, — отмечают в издании.

Ранее журналист Виталий Портников объяснил, зачем Путин потребовал выборов в Украине.

Напомним, глава правления гражданской сети «Опора» Ольга Айвазовская рассказала, что нужно для выборов во время военного положения.