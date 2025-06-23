РФ ночью снова запустила рои "Шахедов": какие области под угрозой

Воздушная тревога в ночь на 24 июня / © ТСН.ua

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В ночь на 24 июня в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы враждебных «Шахедов».

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:37

По информации Воздушных сил, движения ударных вражеских БпЛА по состоянию на 23:42 выглядел так:

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1. БпЛА на востоке Киевщины в направлении Киева;

2. БПЛА на востоке Черниговщины, курс западный;

3. БпЛА на востоке Сумщины, курс западный;

4. БпЛА в акватории Черного моря, заходят на Николаевщину восточнее границы с Одесщиной, на Одесщину в районе Южного, в направлении Одессы и в направлении Черноморска.

По информации мониторинговых чатов, незадолго до полуночи в Одессе раздались взрывы.

«Более двух десятков „шахедов“ в море. Судя по курсу, либо часть идет на область, либо хотят заходить в Одессу сразу с нескольких сторон», — отмечало местное издание «Думская».

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также предупредил о работе ПВО в Киеве. Над столицей к моменту публикации новости уже были вражеские дроны.

Напомним, что в результате ракетного удара по Шевченковскому району Киева минувшей ночью погибли девять человек, среди которых 11-летняя девочка и ее мать.

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