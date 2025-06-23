ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
299
Время на прочтение
1 мин

РФ ночью снова запустила рои "Шахедов": какие области под угрозой

Людей призывают пройти к укрытиям и не пренебрегать сигналами сирены из-за угрозы от «Шахедов».

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Воздушная тревога в ночь на 24 июня

Воздушная тревога в ночь на 24 июня / © ТСН.ua

В ночь на 24 июня в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы враждебных «Шахедов».

Об этом сообщили в Воздушных силах.

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:37

Карта воздушных тревог по состоянию на 23:37

По информации Воздушных сил, движения ударных вражеских БпЛА по состоянию на 23:42 выглядел так:

  • 1. БпЛА на востоке Киевщины в направлении Киева;

  • 2. БПЛА на востоке Черниговщины, курс западный;

  • 3. БпЛА на востоке Сумщины, курс западный;

  • 4. БпЛА в акватории Черного моря, заходят на Николаевщину восточнее границы с Одесщиной, на Одесщину в районе Южного, в направлении Одессы и в направлении Черноморска.

По информации мониторинговых чатов, незадолго до полуночи в Одессе раздались взрывы.

«Более двух десятков „шахедов“ в море. Судя по курсу, либо часть идет на область, либо хотят заходить в Одессу сразу с нескольких сторон», — отмечало местное издание «Думская».

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко также предупредил о работе ПВО в Киеве. Над столицей к моменту публикации новости уже были вражеские дроны.

Напомним, что в результате ракетного удара по Шевченковскому району Киева минувшей ночью погибли девять человек, среди которых 11-летняя девочка и ее мать.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie