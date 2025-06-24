Путін спробує напасти на НАТО: Зеленський назвав небезпечний термін

Володимир Зеленський. / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський президент Володимир Путін може розпочати напад на одну з країн-членів НАТО вже у найближчі п’ять років, щоб випробувати рішучість альянсу.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

Зеленський висловив переконання, що Кремль має подібні плани, однак поки що не готовий до таких дій: “Я не вірю, що [Путін] здатен це зробити найближчими місяцями”.

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Водночас глава держави звернув увагу на те, що нинішні ініціативи НАТО щодо збільшення оборонних витрат — зокрема до рівня 5% ВВП до 2035 року — реалізуються повільно. За його словами, це може дати Росії вікно можливостей після 2030 року: “Ми вважаємо, що починаючи з 2030 року у Путіна можуть бути значно більші ресурси”.

Зеленський наголосив, що саме Україна наразі стримує агресора: “Він не має змоги муштрувати свою армію. Сьогодні його стримує Україна”.

Описуючи тактику російських військ, президент сказав, що вони “нищать усе на своєму шляху, затираючи на полі бою міста і людей”.

Він додав, що Путін потребує часу для перепочинку, зняття санкцій та відновлення боєздатності армії: “Йому потрібна пауза. Йому потрібна скасована ізоляція. Йому потрібні свіжі війська”.

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Раніше колишній очільник військового комітету НАТО сказав, що Альянс може не відповісти на напад РФ на Естонію.