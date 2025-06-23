Україну очікує "прохолодний прийом" на саміті НАТО в Гаазі — Politico

Саміт НАТО 2024 року / © Associated Press

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На тлі ескалації між Ізраїлем та Іраном і залученням США до конфлікту Київ знижує свої очікування від саміту НАТО, який стартує цього тижня. Лідери країн Альянсу намагаються уникати гострих тем, пов’язаних з Україною, і натомість роблять акцент на зростанні оборонних витрат, щоб не викликати напруженість у відносинах із президентом Дональдом Трампом. Це різкий контраст із риторикою останніх років після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це пише видання Politico.

Президент Володимир Зеленський планує бути присутнім на дводенному заході, який розпочнеться у вівторок. Проте наразі немає підтвердження, що йому вдасться зустрітися з Трампом. Людина, поінформована про ситуацію в українському уряді, припускає, що така зустріч малоймовірна через фокус Вашингтона на близькосхідній кризі. До того ж візит Зеленського взагалі перебував під питанням, оскільки без гарантій серйозного діалогу з США він міг виявитися неефективним.

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Генсек НАТО Марк Рютте запевнив, що на саміті прозвучить чітка підтримка України, і Зеленський братиме участь у низці зустрічей. Водночас офіційно в Києві наразі не підтвердили його участь — один з посадовців уточнив, що рішення ще не остаточне.

Минулого тижня Трамп достроково залишив саміт G7, але до того встиг зустрітися з Зеленським у Канаді. Як пояснили в Білому домі, пріоритетом тоді стала операція США проти ядерної інфраструктури Ірану. На запитання про можливу зустріч із Зеленським у межах саміту НАТО посадовець адміністрації Трампа уникнув прямої відповіді, лише підкресливши головну мету президента — добитися 5% витрат на оборону від країн-членів Альянсу.

Саміт відбувається в умовах нової хвилі атак Росії на Україну. Незважаючи на заклики Вашингтона до припинення вогню та початку перемовин, Москва, навпаки, активізувала наступ. Зокрема, минулого тижня Київ зазнав однієї з наймасштабніших атак за останній час.

Попри обмежені ресурси Київ, ймовірно, буде представлений за столом переговорів. За даними з німецького уряду, Зеленський має взяти участь у вечері лідерів у вівторок. Водночас три європейські дипломати припускають, що прориву у вигляді нових рішень щодо постачань зброї чи систем ППО навряд чи варто очікувати — навіть від тих країн, які традиційно підтримують Україну.

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Всупереч низьким очікуванням від саміту НАТО цього року, для Києва навіть часткова присутність — краще, ніж ігнорування. Один з європейських посадовців, коментуючи ситуацію, наголосив, що повне виключення України з порядку денного було б ще сильнішим негативним сигналом.

Торік Україна наполягала на чіткому запрошенні до альянсу, але тепер головна мета — зберегти бодай уже озвучені формулювання щодо “незворотного курсу” до членства. Генсек НАТО Марк Рютте, виступаючи напередодні саміту, підтвердив прихильність до цієї риторики, хоча перспективи реального запрошення наразі нульові. У майбутньому ж, за словами Гедрімаса Єглінскаса, голови оборонного комітету литовського парламенту, є шанси.

У контексті скорочення американської безпекової допомоги Україна прагне добитися від адміністрації Трампа хоча б дозволу на купівлю американської зброї за власні та європейські кошти. Джерело, знайоме з переговорами, зауважує, що американський арсенал для України фактично спорожнів, а нових постачань найближчим часом не передбачається.

Крім того, Київ хотів би бачити жорсткіші санкції проти Москви як відповідь на її відмову від мирного плану Трампа. Проте, з огляду на позицію американського президента, це навряд чи станеться. На саміті G7 Трамп прямо заявив, що санкції коштують Сполученим Штатам надто дорого, і навіть припустив можливість повернення Росії до формату G8.

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Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор радить Києву не зациклюватися на позиції Вашингтона. За його словами, європейські партнери більш стабільно підтримують Україну, і саме на них слід зробити ставку. Тейлор переконаний, що українська сторона разом із союзниками повинна проявити креативність і використати цей саміт для демонстрації реальної підтримки — через окремі заяви, обіцянки чи нові формат.