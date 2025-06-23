Супутники Starlink пролетять над Україною: де можна їх побачити

Проліт партії супутників Starlink / Джерело: ViralVideoLab / © Universe Space Tech

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Цього тижня жителі України матимуть унікальну можливість знову спостерігати за «паровозиком Starlink» — ланцюжком яскравих супутників, що рухаються один за одним. Це нова партія, запущена нещодавно. Вона ще не встигла набрати потрібну висоту та розійтися по своїх орбітах.

Про це повідомляє Universe.

Йдеться про партію Starlink 10–18, яку запустили 18 червня з мису Канаверал. Ці супутники вивели на низьку орбіту (280 км) з нахилом 53°, що схоже на орбіту Міжнародної космічної станції.

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Характеристики та видимість супутників

Усі супутники цієї партії належать до покоління v2 mini. Кожен такий апарат важить близько 525 кг і має дві великі сонячні батареї довжиною по чотири метри кожна. Одна ракета Falcon 9 може вивести на орбіту до 28 таких супутників за один політ.

Коли можна буде побачити супутники Starlink?

Час: рано вранці, коли їхні сонячні батареї будуть освітлені Сонцем.

Тривалість: кожен супутник буде видимим протягом 3–4 хвилин.

Напрямок: супутники рухатимуться з південного сходу на північний схід.

Інтервал: між появою кожного супутника буде близько 30 секунд.

Орієнтовний час прольотів для Києва:

24 червня, 01:25

25 червня, 01:28

Важливо враховувати, що час прольоту над іншими містами України може відрізнятися на кілька хвилин. На сьогодні Starlink є наймасовішими космічними апаратами в історії. Станом на червень 2025 року на орбіті перебувають близько 7000 робочих супутників Starlink.

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Нагадаємо, біля Землі пролетить астероїд 2003 AY2. Його вважають потенційно небезпечним об’єктом.

За оцінками вчених, довжина небесного тіла становить 393,1 метра. Під час зближення відстань між ним і нашою планетою становитиме близько 5,43 мільйона кілометрів.