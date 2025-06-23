Спутники Starlink пролетят над Украиной: где можно их увидеть

Пролет партии спутников Starlink.

Реклама

На этой неделе у жителей Украины будет уникальная возможность снова наблюдать за «паровозиком Starlink» — цепочкой ярких спутников, которые двигаются друг за другом. Это новая партия, запущенная недавно. Она еще не успела набрать нужную высоту и разойтись по своим орбитам.

Об этом сообщает Universe.

Речь идет о партии Starlink 10-18, запущенной 18 июня с мыса Канаверал. Эти спутники вывели на низкую орбиту (280 км) с наклоном 53°, что похоже на орбиту Международной космической станции.

Реклама

Характеристики и видимость спутников

Все спутники этой партии принадлежат к поколению v2 mini. Каждый такой аппарат весит около 525 кг и имеет две большие солнечные батареи длиной четыре метра каждая. Одна ракета Falcon 9 может вывести на орбиту до 28 таких спутников в один полет.

Когда можно увидеть спутники Starlink?

Время: ранним утром, когда их солнечные батареи будут освещены Солнцем.

Продолжительность: каждый спутник будет виден в течение 3–4 минут.

Направление: спутники будут двигаться с юго-востока на северо-восток.

Интервал: между появлением каждого спутника будет около 30 секунд.

Ориентировочное время пролетов для Киева:

24 июня, 01:25

25 июня, 01:28

Важно учитывать, что время пролета над другими городами Украины может отличаться на несколько минут. На сегодняшний день Starlink является самыми массовыми космическими аппаратами в истории. На июнь 2025 года на орбите находится около 7000 рабочих спутников Starlink.

Реклама

Напомним, возле Земли пролетит астероид 2003 года AY2. Его считают потенциально опасным объектом.

По оценкам учёных, длина небесного тела составляет 393,1 метра. При сближении расстояние между ним и нашей планетой составит около 5,43 миллиона километров.