Атака по белгород-днестровскому лицею: количество погибших увеличилось

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Число погибших из-за атаки по Белгород-Днестровскому лицею 23 июня возросло до трех.

Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

«К сожалению, возросло количество жертв российской атаки на белогород-днестровский лицей», — сообщил он.

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От полученных ранений в больнице скончалась 60-летняя работница школьной столовой.

Восемь пострадавших остаются на стационарном лечении, в том числе двое парней 2009 года рождения. Остальные раненые, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

По сообщению Кипера, аварийно-спасательные работы продолжаются.

Напомним, по данным руководителя областного департамента образования Александра Лончака, российская армия попала в лицей №1 в Белгороде-Днестровском. Накануне в заведении состоялся выпускной у 11-классников.

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Ранее стало известно, что в результате ударов местное учебное заведение полностью разрушено. Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о двух погибших.

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