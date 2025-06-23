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Атака по белгород-днестровскому лицею: количество погибших увеличилось
От полученных ранений в больнице скончалась 60-летняя работница школьной столовой.
Число погибших из-за атаки по Белгород-Днестровскому лицею 23 июня возросло до трех.
Об этом заявил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
«К сожалению, возросло количество жертв российской атаки на белогород-днестровский лицей», — сообщил он.
От полученных ранений в больнице скончалась 60-летняя работница школьной столовой.
Восемь пострадавших остаются на стационарном лечении, в том числе двое парней 2009 года рождения. Остальные раненые, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
По сообщению Кипера, аварийно-спасательные работы продолжаются.
Напомним, по данным руководителя областного департамента образования Александра Лончака, российская армия попала в лицей №1 в Белгороде-Днестровском. Накануне в заведении состоялся выпускной у 11-классников.
Ранее стало известно, что в результате ударов местное учебное заведение полностью разрушено. Руководитель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил о двух погибших.