Сербия остановила экспорт боеприпасов — Вучич назвал причину

Президент Сербии Александар Вучич / © Associated Press

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Президент Сербии Александр Вучич 23 июня заявил, что его страна остановила экспорт боеприпасов.

Об этом Вучич сказал в ответ на вопросы журналистов, передает slobodnaevropa.

Один из корреспондентов спросил Уучича, означает ли экспорт боеприпасов в Израиль то, что Сербия избрала сторону в израильско-иранском конфликте?

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Об этом Вучич подчеркнул, что государство полностью прекратило поставки и сейчас боеприпасы направляются исключительно в сербские воинские части.

«Мы ничего не экспортируем. Все остановлено. Если что-то будет отправляться, то лишь на основании отдельных специальных решений. Дальше будем действовать в зависимости от интересов Сербии. Важнейшие государственные органы будут информированы», — отметил он.

После заседания расширенного коллегиума начальника Генерального штаба армии Сербии Вучич прокомментировал, что ситуация изменилась по сравнению с октябрем 2023 года, когда Сербия согласовала экспорт боеприпасов в Израиль после нападения ХАМАС.

«Сегодня другая ситуация. Мы остановили абсолютно все и снабжаем только собственной армией», — добавил он.

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Спустя несколько часов Министерство обороны обнародовало заявление о приостановлении экспорта вооружения и военной техники, произведенных в Сербии, в соответствии с указаниями президента.

В заявлении указано, что теперь для разрешения на экспорт оружия и техники, производимой предприятиями оборонной промышленности, кроме согласования соответствующих министерств и агентств, необходимо будет и согласие Совета национальной безопасности.

Точные данные о видах и объемах сербского вооружения, экспортируемых в Израиль или другие страны, остаются недоступными для общественности. Министерство в последние годы не публикует ежегодные отчеты о выданных экспортных лицензиях.

Комментируя критику по экспорту оружия, Вучич подчеркнул, что заботится о безопасности государства, но также учитывает интересы работников оборонной промышленности, производящих продукцию на экспорт.

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«Мы видим, что в Украине появилось наше оружие, с обеих сторон. Жалуются все. Что я могу сделать? Временно всю продукцию отправляем только в наши воинские части», — подчеркнул президент.

Относительно конфликта между Израилем и Ираном, Вучич отметил, что Сербия стремится к миру на Ближнем и Среднем Востоке.

«Для нас и Израиль, и Иран — дружественные государства», — сказал он, добавив, что поддерживает контакт с президентами обеих стран.

Он подчеркнул, что Сербия стремится к тесным отношениям и стратегическому партнерству с США, хотя и заявил, что «нет сомнения, что они (США) нарушили международное право» нападениями на объекты в Иране.

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Напомним, 13 июня Израиль нанес удар по нескольким объектам на территории Ирана, в том числе ядерным и жилым районам Тегерана, в результате чего погибли высокопоставленные должностные лица Корпуса стражей Исламской революции (IRGC), ядерные ученые и гражданские.

Иран ответил запуском дронов и баллистических ракет по военным центрам и авиабазам Израиля.

22 июня к конфликту присоединились США.

Президент Дональд Трамп заявил, что американские бомбардировщики уничтожили три иранских ядерных объекта.

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Министр иностранных дел Ирана заявил, что после атак со стороны США «дипломатия больше не является вариантом».

По данным Министерства здравоохранения Ирана, с начала конфликта в результате израильских атак погибли по меньшей мере 430 человек.

В Израиле, по официальной информации, погибли по меньшей мере 24 человека в результате иранских ударов.

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