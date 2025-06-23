Иран официально обратился к Путину за помощью - СМИ

Президент России Владимир Путин и Аятолла Хаменеи / © Associated Press

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Во время визита в Москву сегодня иранский министр иностранных дел передал Путину письмо от аятоллы Али Хаменеи.

Об этом со ссылкой на источник в высоких кругах пишет Sky News.

Как отметили иранские представители, Тегеран не впечатлен уровнем сотрудничества с Москвой до этого момента и ожидает более активного участия Кремля в его обороне — прежде всего перед угрозами, исходящими от Израиля и Соединенных Штатов. Однако конкретные виды этой желаемой помощи у источников не раскрывались.

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Давно союзные — Россия и Иран — удерживают тесную связь и в ядерной дипломатии. Кремль, как член Совета Безопасности ООН с правом вето и подписант ядерной сделки 2015 года, имеет существенное влияние в отношениях с Западом, несмотря на то, что соглашение в 2018 году разорвал Дональд Трамп.

Президент России Владимир Путин уже предложил выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном, что может свидетельствовать о готовности Москвы активнее включиться в решение иранских запросов.

Напомним, ранее мы писали о том, что по словам двух представителей оборонного ведомства и высокопоставленного чиновника Белого дома, администрация Трампа готовится к возможному возмездию со стороны Ирана в течение следующих 48 часов. Пока непонятно, возмездие будет направлено на зарубежные или внутренние объекты, или на те и другие.

В то же время о поддержке Ирана уже заявили его верные союзники — хуситы. Йемен официально заявил о вступлении в войну на Ближнем Востоке.

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Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном.