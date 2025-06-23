- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 910
- Время на прочтение
- 2 мин
Иран официально обратился к Путину за помощью - СМИ
Документ включает обращение к Путину с просьбой оказать серьезную поддержку Ирану.
Во время визита в Москву сегодня иранский министр иностранных дел передал Путину письмо от аятоллы Али Хаменеи.
Об этом со ссылкой на источник в высоких кругах пишет Sky News.
Как отметили иранские представители, Тегеран не впечатлен уровнем сотрудничества с Москвой до этого момента и ожидает более активного участия Кремля в его обороне — прежде всего перед угрозами, исходящими от Израиля и Соединенных Штатов. Однако конкретные виды этой желаемой помощи у источников не раскрывались.
Давно союзные — Россия и Иран — удерживают тесную связь и в ядерной дипломатии. Кремль, как член Совета Безопасности ООН с правом вето и подписант ядерной сделки 2015 года, имеет существенное влияние в отношениях с Западом, несмотря на то, что соглашение в 2018 году разорвал Дональд Трамп.
Президент России Владимир Путин уже предложил выступить посредником между Вашингтоном и Тегераном, что может свидетельствовать о готовности Москвы активнее включиться в решение иранских запросов.
Напомним, ранее мы писали о том, что по словам двух представителей оборонного ведомства и высокопоставленного чиновника Белого дома, администрация Трампа готовится к возможному возмездию со стороны Ирана в течение следующих 48 часов. Пока непонятно, возмездие будет направлено на зарубежные или внутренние объекты, или на те и другие.
В то же время о поддержке Ирана уже заявили его верные союзники — хуситы. Йемен официально заявил о вступлении в войну на Ближнем Востоке.
Однако вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не находятся в состоянии войны с Ираном.