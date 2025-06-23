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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Іран офіційно звернувся до Путіна по допомогу - ЗМІ

Документ включає звернення до Путіна з проханням надати Серйозну підтримку Ірану.

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Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Президент Росії Володимир Путін та Аятола Хаменеї

Президент Росії Володимир Путін та Аятола Хаменеї / © Associated Press

Під час візиту до Москви сьогодні іранський міністр закордонних справ передав Путіну листа від аятоли Алі Хаменеї.

Про це із посиланням на джерело у високих колах пише Sky News.

Як зазначили іранські представники, Тегеран не вражений рівнем співпраці з Москвою до цього моменту і очікує більш активної участі Кремля в його обороні — насамперед перед загрозами, що виходять від Ізраїлю та Сполучених Штатів. Однак конкретні види цієї бажаної допомоги у джерел не розкривалися.

Давно союзні — Росія та Іран — утримують тісний зв’язок і у ядерній дипломатії. Кремль, як член Ради Безпеки ООН з правом вето і підписант ядерної угоди 2015 року, має суттєвий вплив у відносинах з Заходом, попри те, що угоду у 2018 році розірвав Дональд Трамп.

Президент Росії Володимир Путін вже запропонував виступити посередником між Вашингтоном і Тегераном, що може свідчити про готовність Москви активніше долучитися до вирішення іранських запитів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за словами двох представників оборонного відомства і високопоставленого чиновника Білого дому, адміністрація Трампа готується до можливої відплати з боку Ірану впродовж наступних 48 годин. Поки незрозуміло, відплата буде спрямована на закордонні чи внутрішні об’єкти, чи на ті та інші.

Водночас про підтримку Ірану вже заявили його вірні союзники — хусити. Ємен офіційно заявив про вступ у війну на Близькому Сході.

Однак віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не перебувають у стані війни з Іраном.

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