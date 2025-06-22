Очільник МЗС Ірану терміново їде до Путіна після атак США

Аббас Арагчі / © Associated Press

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Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі вирушить 22 червня до Москви для зустрічі президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він повідомив на пресконференції у Стамбулі, пише Associated Press.

Арагчі зазначив, що Іран та Росія мають стратегічне партнерство й «завжди консультуються один з одним і координують позиції».

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Очільник МЗС Ірану також заявив, що хоча «двері для дипломатії» завжди мають бути відчинені, «зараз це не так». З його словами, не залишилося «жодної червоної лінії», яку б США не перетнули.

Він додав, що США несуть повну відповідальність за наслідки ударів по ядерних об’єктах.

Тим часом гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі скликав позачергове засідання Ради директорів через ситуацію на Близькому Сході.

Нагадаємо, США завдали масованого авіаудару по ключових ядерних об’єктах Ірану. Президент США Дональд Трамп повідомив про знищення всього ядерного потенціалу Ірану.

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Однак у МЗС Ірану заявили лише про пошкодження об’єктів.

Також Тегеран засудив дії США як удар «по мирних ядерних об’єктах». В Ірані також підкреслили, що Ісламська Республіка рішуче налаштована захищати свою територію.

За словами двох представників оборонного відомства і високопоставленого чиновника Білого дому, адміністрація Трампа готується до можливої відплати з боку Ірану впродовж наступних 48 годин. Поки незрозуміло, відплата буде спрямована на закордонні чи внутрішні об’єкти, чи на ті та інші.