Прем’єр Ізраїлю відреагував на атаку США по Ірану

Беньямін Нетаньягу / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що історія запам’ятає рішення президента США Дональда Трампа здійснити удар по ядерних об’єктах Ірану.

Про це він сказав у відеозверненні.

«Вітаю, президенте Трамп, ваше сміливе рішення завдати удару по ядерних об’єктах Ірану з використанням страхітливої і праведної могутності Сполучених Штатів змінить історію», — сказав прем’єр-міністр Ізраїлю.

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За словами Нетаньягу, удар США по ядерних об’єктах Ірану «перевершив всі очікування».

«Вона (атака США — ред.) зробила те, на що не здатна жодна інша країна на Землі. Історія запам’ятає, що президент Трамп діяв, щоб не дозволити найнебезпечнішій терористичній державі світу отримати найнебезпечнішу зброю», — сказав ізраїльський лідер.

Нагадаємо, 22 червня США з літаків розбомбили ядерні обʼєкти Ірану.

За даними Трампа, об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані «були повністю й безповоротно знищені».

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«Пам’ятайте, що залишилося ще багато цілей. Сьогоднішня була найскладнішою з них і, можливо, найбільш смертоносною. Але якщо мир не настане швидко, ми переслідуватимемо інші цілі з точністю, швидкістю і майстерністю. Більшість з них можна знищити за лічені хвилини», — зазначив президент США.

Після авіаударів США по ядерних об’єктах у Фордо, Натанзі та Ісфахані, Організація з атомної енергії Ірану пригрозила продовжити свою діяльність, пише Tehran Times.

«Після жорстоких атак сіоністського ворога останніми днями, сьогодні на світанку ядерні об’єкти у Фордо, Натанзі та Ісфахані зазнали варварського нападу з боку ворогів Ірану. Це є порушенням міжнародного права, і зокрема Договору про нерозповсюдження ядерної зброї», — йдеться у заяві.