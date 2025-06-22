Дональд Трамп / © Associated Press

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Військові США завдали ударів по трьох ядерних об’єктах Ірану — Фордо, Натанз та Ісфахан.

Про це офіційно заявив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

За словами глави Білого дому, американські військові успішно атакували об’єкти Фордо, Натанз та Ісфахан.

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«Всі літаки зараз знаходяться за межами повітряного простору Ірану. На головний об’єкт, Фордо, було скинуто повну кількість бомб. Всі літаки безпечно повертаються додому. Вітаємо наших великих американських воїнів», — заявив Трамп.

Крім того, він додав, що «жодна армія світу не змогла б це зробити»

«Настав час миру! Дякую за увагу до цього питання», — заявив Трамп.

Раніше повідомлялося, що пропозиції, які представили європейські країни під час переговорів з Іраном у Женеві щодо ядерної програми Тегерана, є «нереалістичними» і можуть ускладнити досягнення домовленості.

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Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп намагався таємно організувати зустріч між високопоставленими американськими та іранськими офіційними особами в Стамбулі.