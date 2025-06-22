Дональд Трамп / © Associated Press

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Военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан.

Об этом официально заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, американские военные успешно атаковали объекты Фордо, Натанз и Исфахан.

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«Все самолеты сейчас находятся вне воздушного пространства Ирана. На главный объект, Фордо, было сброшено полное количество бомб. Все самолеты безопасно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов», — заявил Трамп.

Кроме того, он добавил, что «ни одна армия мира не смогла бы это сделать»

«Настало время мира! Спасибо за внимание к этому вопросу», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что предложения, которые представили европейские страны во время переговоров с Ираном в Женеве по ядерной программе Тегерана, «нереалистичны» и могут осложнить достижение договоренности.

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Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пытался тайно организовать встречу между высокопоставленными американскими и иранскими официальными лицами в Стамбуле.