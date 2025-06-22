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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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США атаковали ядерные объекты Ирана — Трамп

Президент США Дональд Трамп подтвердил участие американских сил в ударах по ключевым ядерным объектам Ирана.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Военные США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана — Фордо, Натанз и Исфахан.

Об этом официально заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

По словам главы Белого дома, американские военные успешно атаковали объекты Фордо, Натанз и Исфахан.

«Все самолеты сейчас находятся вне воздушного пространства Ирана. На главный объект, Фордо, было сброшено полное количество бомб. Все самолеты безопасно возвращаются домой. Поздравляем наших великих американских воинов», — заявил Трамп.

Кроме того, он добавил, что «ни одна армия мира не смогла бы это сделать»

«Настало время мира! Спасибо за внимание к этому вопросу», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что предложения, которые представили европейские страны во время переговоров с Ираном в Женеве по ядерной программе Тегерана, «нереалистичны» и могут осложнить достижение договоренности.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп пытался тайно организовать встречу между высокопоставленными американскими и иранскими официальными лицами в Стамбуле.

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