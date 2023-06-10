Кардиологи рассказали, в какие дни риск аритмии выше

Есть дни, когда риск аритмии выше. Кардиологи предупреждают об этой опасности всех людей с больным сердцем. Читайте больше в материале ТСН.ua.

Последние исследования, результаты которых были представлены на научном конгрессе Европейского общества кардиологов, рассказывают в издании EurekAlert. Согласно им, аритмии, опасные для жизни человека, чаще всего диагностируют у пациентов с больным сердцем в дни сильного загрязнения воздуха. Такое заключение получили итальянские ученые из больницы города Пьяченца.

В исследовании приняли участие 146 пациентов с имплантированным кардиовертер-дефибриллятором (прибор, похожий на кардиостимулятор, способный автоматически распознавать аритмию и проводить антиаритмическую терапию). Все данные собирались удаленно. А информацию о суточном уровне микрочастиц PM 10 и PM 2,5 (твердые частицы размером менее 10 и 2,5 микрона моноксида углерода, диоксида азота и озона) получали от станций мониторинга регионального агентства по охране окружающей среды.

Оказалось, что существует определенная связь между уровнями PM 2,5 и появлением желудочной аритмии у пациентов. Когда концентрация PM2,5 повышена (на 1 мкг/м3) в течение семи дней, на 2,4% увеличивается вероятность таких аритмий. А в те недели, когда концентрация PM10 превышает среднее значение на 1 мкг/м3, риск возрастает на 2,1%.

Автор исследования, доктор Алесия Занни говорит, что их работа показала — людям с высоким риском появления аритмий нужно ежедневно проверять уровень загрязнения воздуха. Специалист также отметила, что при повышении концентрации PM 2,5 и PM 10 пациентам лучше оставаться в помещении или носить на улице защитную маску.